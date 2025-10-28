Auch "Oberst" Hubert Kramar hört beim "Tatort" auf

Der letzte Fall vom beliebten Wiener Ermittler-Duo Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moriz Eisner (Harald Krassnitzer) läuft unter dem Titel "Wir sind Helden", dann ist Schluss mit den beiden beim "Tatort". Laurence Rupp und Miriam Fussenegger sollen folgen.

Gedreht wird noch bis Mitte November - doch für noch einen Schauspieler ist dann Schluss mit dem Tatort. Er hat seine letzten Szenen sogar jetzt schon abgedreht. Und zwar wird auch Hubsi Kramar, der seit 2005 in der Rolle des Oberst Ernst Rauter, Leiter der Mordkommission des BK Wien, dabei ist, die Serie verlassen. Dass er überhaupt noch einmal im Tatort zu sehen ist, hätte er seinen Kollegen Krassnitzer und Neuhauser zu verdanken, wie er selbst erzählt. "Harald und Adele haben gemeint, es ist unmöglich, dass man mich einfach so rausfallen lässt", so Kramar in der ORF-Sendung "Guten Morgen Österreich". "Die beiden haben sich dafür eingesetzt, dass ich sie bis zum Ende begleite – und das war ein sehr rührender Abschied", sagt er. Jetzt macht Kramar gemeinsame Sache mit Schauspielerin Marion Mitterhammer und der E-Bass-Legende Willi Langer. Die drei verbindet auch eine Freundschaft, wie Mitterhammer dem KURIER erzählt. Gemeinsam geben sie morgen, Mittwoch, erstmals in Wien den leidenschaftlichen Briefwechsel zwischen Dichterin Christine Lavant und Maler Werner Berg in der Komödie am Kai zum Besten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Karl Satzinger Hubsi Kramar, Marion Mitterhammer und E-Bass-Legende Willi Langer

"Das sind unfassbar sinnliche, ergreifenden, hochdramatische Liebesbriefe, die sich dieses Paar 1950-1954 geschrieben hat. Beide waren verheiratet, aber nicht miteinander - und das ist die Tragödie gewesen. Und sie haben sich Liebesbriefe geschrieben, die wirklich in die Weltliteratur eingegangen sind. Und wir dürfen das lesen", so Mitterhammer dazu. "Die Briefe sind voller Leidenschaft und Sinnlichkeit, aber erstaunlicherweise auch mit Humor." Sissy Boran, die Leiterin der Komödie am Kai, möchte damit auch neue Wege beschreiten, das Repertoire erweitern. "Wir wollen diesen großartigen Künstlern Christine Lavant und Werner Berg eine Stimme geben. Es gibt ja viele, die eine gewisse Berührungsangst haben vor Lavants unglaublich intensiven Sprache. Wir wollen gerne diese Briefe zugänglich und lebendig machen", so Mitterhammer.