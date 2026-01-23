Anton Mattle eröffnete Hahnenkamm-Wochenende bei Tirol-Empfang
Während Arnold Schwarzenegger in den Stanglwirt zu seiner Klima-Charity-Auktion lud, ging es im Stadtzentrum von Kitzbühel weitaus traditioneller zu. Denn dort wurde zum alljährlichen landesüblichen Empfang des Landes Tirol in die "Goldene Gams" geladen.
Schützenkompanie Kitzbühel, die Stadtmusik sowie Abordnungen der Kitzbüheler Traditionsvereine waren da natürlich wieder dabei.
Landeshauptmann Anton Mattle begrüßte die Gäste und meinte: "Die Hahnenkamm-Rennen stehen für Faszination, Lebensfreude und sportliche Höchstleistungen. Sie stehen aber auch für das, was Tirol auszeichnet: Ehrgeiz, Mut, Gastfreundschaft und Zusammenhalt."
Die Gäste:
Tirol-Empfang Kitzbühel 2026
Ernst Hinterseer (Skilegende), LRin Cornelia Hagele, LTPin Sonja Ledl-Rossmann und LHStv Josef Geisler
Stadtmusik Kitzbühel
v.li.: LHStv Philip Wohlgemuth, Hias Leitner (Skilegende), LRin Eva Pawlata, LHStv Josef Geisler und LR René Zumtobel
v.li.: Claudia Lösch (zweifache Paralympic-Goldmedaillenträgerin) und LRin Eva Pawlata
v.li.: LR Mario Gerber, Signe Reisch (Kitzbüheler Touristikerin), LHStv Philip Wohlgemuth und LRin Cornelia Hagele.
Slalom-Ass Fabio Gstrein und LHStv Philip Wohlgemuth
Abschreiten der Front, v.li.: ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, StS Elisabeth Zehetner, BM Norbert Totschnig und LH Anton Mattle
Den Zusehern wünsche er "spannende Rennen, den Athleten viel Erfolg und unfallfreie Fahrten und dem gesamten Organisationsteam sowie allen Beteiligten ein weiteres unvergessliches Sportfest."
Ein Stelldichein gaben sich Roswitha Stadlober, die Präsidentin des Österreichischen Skiverbands, ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher sowie die ehemaligen Skisportgrößen Leonhard Stock, Ernst Hinterseer und Hias Leitner.
