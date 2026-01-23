Anton Mattle eröffnete Hahnenkamm-Wochenende bei Tirol-Empfang

Während Arnold Schwarzenegger in den Stanglwirt zu seiner Klima-Charity-Auktion lud, ging es im Stadtzentrum von Kitzbühel weitaus traditioneller zu. Denn dort wurde zum alljährlichen landesüblichen Empfang des Landes Tirol in die "Goldene Gams" geladen.

Schützenkompanie Kitzbühel, die Stadtmusik sowie Abordnungen der Kitzbüheler Traditionsvereine waren da natürlich wieder dabei.

Landeshauptmann Anton Mattle begrüßte die Gäste und meinte: "Die Hahnenkamm-Rennen stehen für Faszination, Lebensfreude und sportliche Höchstleistungen. Sie stehen aber auch für das, was Tirol auszeichnet: Ehrgeiz, Mut, Gastfreundschaft und Zusammenhalt."

