Austropromis

Anton Mattle eröffnete Hahnenkamm-Wochenende bei Tirol-Empfang

Sechs Menschen tragen Jacken und stehen vor beleuchtetem Gebäude
In der "Goldene Gams" fand der landesübliche Empfang des Landes Tirol statt.
23.01.26, 12:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Während Arnold Schwarzenegger in den Stanglwirt zu seiner Klima-Charity-Auktion lud, ging es im Stadtzentrum von Kitzbühel weitaus traditioneller zu. Denn dort wurde zum alljährlichen landesüblichen Empfang des Landes Tirol in die "Goldene Gams" geladen.

Arnold Schwarzenegger trat in Kitzbühel auf das Society-Parkett

Schützenkompanie Kitzbühel, die Stadtmusik sowie Abordnungen der Kitzbüheler Traditionsvereine waren da natürlich wieder dabei.

Landeshauptmann Anton Mattle begrüßte die Gäste und meinte: "Die Hahnenkamm-Rennen stehen für Faszination, Lebensfreude und sportliche Höchstleistungen. Sie stehen aber auch für das, was Tirol auszeichnet: Ehrgeiz, Mut, Gastfreundschaft und Zusammenhalt."

Die Gäste:

4 Personen

Tirol-Empfang Kitzbühel 2026

Ernst Hinterseer (Skilegende), LRin Cornelia Hagele, LTPin Sonja Ledl-Rossmann und LHStv Josef Geisler

Stadtmusik Kitzbühel

Tirol-Empfang Kitzbühel 2026

Stadtmusik Kitzbühel

5 Personen stehen vor einer Sponsorenwand

Tirol-Empfang Kitzbühel 2026

v.li.: LHStv Philip Wohlgemuth, Hias Leitner (Skilegende), LRin Eva Pawlata, LHStv Josef Geisler und LR René Zumtobel

2 Personen im Sitzen

Tirol-Empfang Kitzbühel 2026

v.li.: Claudia Lösch (zweifache Paralympic-Goldmedaillenträgerin) und LRin Eva Pawlata

4 Personen stehen vor einer Sponsorenwand

Tirol-Empfang Kitzbühel 2026

v.li.: LR Mario Gerber, Signe Reisch (Kitzbüheler Touristikerin), LHStv Philip Wohlgemuth und LRin Cornelia Hagele.

2 Personen lächeln in die Kamera

Tirol-Empfang Kitzbühel 2026

Slalom-Ass Fabio Gstrein und LHStv Philip Wohlgemuth

4 Personen schreiten Schützenkompanie ab

Tirol-Empfang Kitzbühel 2026

Abschreiten der Front, v.li.: ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober, StS Elisabeth Zehetner, BM Norbert Totschnig und LH Anton Mattle

Den Zusehern wünsche er "spannende Rennen, den Athleten viel Erfolg und unfallfreie Fahrten und dem gesamten Organisationsteam sowie allen Beteiligten ein weiteres unvergessliches Sportfest."

Hinter den Kulissen der Weißwurstparty: Maria Hauser verrät auch den Liveact

Ein Stelldichein gaben sich Roswitha Stadlober, die Präsidentin des Österreichischen Skiverbands, ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher sowie die ehemaligen Skisportgrößen Leonhard Stock, Ernst Hinterseer und Hias Leitner.

kurier.at, SW  | 

Kommentare