André Heller über seinen schweren Sturz und eine anstehende OP

"Man braucht, wenn man der André Heller ist, gute Nerven. Es gibt immer etwas, wo sich die Leute aufregen", sagt Universalkünstler André Heller in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" (Sonntag, ab 9 Uhr auf Ö3). Polarisiert hat er immer wieder, geht jetzt aber voll und ganz in seiner Rolle als Opa auf. Und hat begonnen Aquarelle zu malen.

"Meine größte Angst nach dem Unfall war, dass ich verblödet werde, weil die Nebenwirkungen der starken Schmerzmittel so stark waren. Ist aber glaube ich nicht eingetreten. Nur Namen fallen mir nicht mehr ein. Aber das haben viele in meinem Alter", kann er es mittlerweile mit Humor nehmen.

Dennoch habe es bei ihm vor etwa zwei Jahren gesundheitlich gar nicht gut ausgesehen, da er sich bei einem Sturz in seinem Garten "Anima" in Marokko einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte und musste starke Medikamente nehmen.

Dennoch ist die Odysee noch nicht gänzlich ausgestanden. "Ich habe jetzt eine Operation vor mir. Dieser Oberschenkelhalsbruch ist mit zwei Nägeln befestigt worden, einer dieser Nägel ist zu lang, er bohrt mir ins Fleisch und muss herausgenommen werden."

Nach dem Sturz habe er auch sein Testament umgeschrieben. "Da dachte ich mir: ,Jetzt könnte es soweit sein.' Aber ich schreibe mein Testament regelmäßig um. Ich habe einen Platz gesucht in Anima, wo meine Urne begraben wird - eine Rosenhöhle, ein sehr schöner Platz. Wenn das in 10 Jahren stattfinden wird, ist alles in Ordnung."