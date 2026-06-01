Nach Tod von "Amore unter Palmen"-Uschi: Familie bittet um Hilfe
Erst kürzlich wurde bekannt, dass die beliebte "Amore unter Palmen"-Darstellerin Uschi in ihrer Wahlheimat Senegal verstorben ist (der KURIER berichtete). Jetzt dürfte es Probleme bei den Begräbniskosten geben, denn auf gofundme.com wurde ein Spendenaufruf gestartet. Gezeichnet von "Söhne von Uschi und Oumzy".
Darin heißt es, dass Uschi durch eine Embolie "aus dem Leben gerissen" wurde, sie am Vortag aber noch glücklich ihre Zeit mit ihren Liebsten verbracht hätte.
"Uschi hatte in Senegal einen Ort gefunden, an dem sie glücklich war und sich zuhause fühlte. Deshalb soll sie dort am katholischen Friedhof ihre letzte Ruhe finden", heißt es in der Beschreibung des Spendenaufrufes.
"Jede Form der Hilfe wird dankend angenommen und kommt direkt dort an, wo sie dringend gebraucht wird." Das Spendenziel sind 4.000 Euro.