Nach Tod von "Amore unter Palmen"-Uschi: Familie bittet um Hilfe

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die beliebte "Amore unter Palmen"-Darstellerin Uschi in ihrer Wahlheimat Senegal verstorben ist (der KURIER berichtete). Jetzt dürfte es Probleme bei den Begräbniskosten geben, denn auf gofundme.com wurde ein Spendenaufruf gestartet. Gezeichnet von "Söhne von Uschi und Oumzy".

Darin heißt es, dass Uschi durch eine Embolie "aus dem Leben gerissen" wurde, sie am Vortag aber noch glücklich ihre Zeit mit ihren Liebsten verbracht hätte.

"Uschi hatte in Senegal einen Ort gefunden, an dem sie glücklich war und sich zuhause fühlte. Deshalb soll sie dort am katholischen Friedhof ihre letzte Ruhe finden", heißt es in der Beschreibung des Spendenaufrufes.

Dort steht auch, dass Uschis senegalesischer Ehemann Oumzy immer ein Teil der Familie sein werde, er sich aber die Begräbniskosten nicht leisten könne und überhaupt jetzt in einer schweren finanziellen Notlage sei und davor steht, sein Zuhause zu verlieren.