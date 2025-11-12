Alfons Haider über Ex-"Mister Austria" Roman Schindler: "Mehr als Muskelmasse"

Es war im Jahr 2021 als Personal Trainer Roman Schindler zum Mister Austria gekürt wurde. Dass er aber weit mehr kann, als nur schön zu sein, hat er jetzt bei seiner Buchpräsentation im Le Méridien bewiesen. In "Die unsichtbare Achterbahn" schreibt er über "Tiefschläge, Rückschläge, die uns aus der Bahn werfen und auch Momente, wo wir nicht wissen, wann es wieder bergauf geht", so der Autor.

Und davon gab's bei Schindler schon einige, wie er erzählt: "Ich hatte als Baby Krebs, dann in der Schule haben einige Lehrer gemeint, die Matura wirds wahrscheinlich nicht, suche dir einen Lehrberuf, dann habe ich die Klasse wiederholt. Ich habe auch durch das Fußballspielen einige Verletzungen gehabt, auch am Kopf, wo die Ärzte dann schon gesagt haben, hör lieber auf". Dennoch hat er sich nie unterkriegen lassen und für seine Träume gekämpft und sogar in den USA studiert.

Profitänzer Herby Stanonik, Kabarettistin Caro Athanasiadis und Schauspieler Markus Freistätter, Schlagersängerin Simone Stelzer und Moderatorin Martina Kaiser, Profitänzerin Conny Kreuter und Musicalstar Maya Hakvoort, Musicaldarsteller Fabio Diso und Roman Schindler

Auch Moderator und Mörbisch-Intendant Alfons Haider zeigte sich beeindruckt: "Faszinierend ist für mich an ihm, dass er nicht seine Hülle verkauft, sondern auch im Kopf was hat. Er ist mehr als nur Muskelmasse. Und ich kenne niemanden, der so ehrliche Augen hat. Er hat mich noch nie enttäuscht. Er ist ein Ausnahmekörper in diesem Universum der öffentlichen Gleichgültigkeit", sagte er zum KURIER.