Warum Alfons Haider derzeit seinen Nachbarn auf die Nerven geht

Moderatorin Silvia Schneider hat erneut für Humanic eine Schuhkollektion designt und ihre „Undercover Chic“-Modelle jetzt im Wiener Innenstadt-Flagshipstore präsentiert. „Mode ist für mich mehr als Oberfläche – sie ist Ausdruck, stille Stärke und Bühne zugleich. Mit ,Undercover Chic‘ möchte ich Frauen begleiten, egal ob sie leise wirken oder laut glänzen wollen“, so Schneider dazu.

Passend zum James-Bond- und Sherlock-Holmes-Flair schickte sie drei prominente Paare im Store auf die Jagd nach dem Diamant-Pump. Die besten Spürnasen bewiesen dabei Tanz-Profi Herby Stanonik und Content Creatorin Anna Strigl.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Andreas Tischler / Vienna Press/Humanic / Andreas TISCHLER Hatten die besten Spürnasen: Herby Stanonik, Anna Strigl