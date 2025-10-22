Warum Alfons Haider derzeit seinen Nachbarn auf die Nerven geht
Moderatorin Silvia Schneider hat erneut für Humanic eine Schuhkollektion designt und ihre „Undercover Chic“-Modelle jetzt im Wiener Innenstadt-Flagshipstore präsentiert.
„Mode ist für mich mehr als Oberfläche – sie ist Ausdruck, stille Stärke und Bühne zugleich. Mit ,Undercover Chic‘ möchte ich Frauen begleiten, egal ob sie leise wirken oder laut glänzen wollen“, so Schneider dazu.
Passend zum James-Bond- und Sherlock-Holmes-Flair schickte sie drei prominente Paare im Store auf die Jagd nach dem Diamant-Pump. Die besten Spürnasen bewiesen dabei Tanz-Profi Herby Stanonik und Content Creatorin Anna Strigl.
Auch dabei war Generalintendant Alfons Haider, der es schuhtechnisch eigentlich lieber bequem mag. Nur quält er jetzt schon einige Zeit seine Füße mit dem Gehen in hohen Pumps. Denn er übt nämlich fleißig für die Mörbisch-Produktion „Ein Käfig voller Narren“, wo er Diva Zaza mimt.
Sehr zum Missfallen seiner Nachbarn unter ihm, wie er lachend erzählt. „Ich lade sie als Entschädigung zur Premiere ein“, meint er augenzwinkernd.
Schuhtastisch drauf zeigten sich auch Mime Serge Falck, Moderatorin Julia Furdea und „Alle Achtung!“-Sänger Christian Stani.
