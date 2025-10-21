Austropromis

Wie Ex-Ski-Queen Lizz Görgl jetzt zu mentaler Stärke inspiriert

Eine Frau und ein Mann sitzen mit dem Buch "Die Magie des Flows" von Lizz Görgl und Michael von Kunhardt in Sesseln.
Lizz Görgl hat gemeinsam mit dem Mentalexperten Michael von Kunhardt das Buch "Die Magie des Flows" geschrieben.
21.10.25, 18:11
Kommentare

„Bei meinem Doppelsieg in Garmisch bei der Weltmeisterschaft habe ich mir selbst beim Skifahren zugeschaut – es war ein Zauber zu spüren, ich war definitiv im Flow“, so Ex-Profiskirennläuferin Lizz Görgl, die jetzt gemeinsam mit dem Mentalexperten Michael von Kunhardt das Buch „Die Magie des Flows“ geschrieben hat. 

Stilikone Britt Kanja verrät: Warum jede Frau eine Königin sein kann

Es zeigt, wie mentale Stärke, innere Hingabe und Begeisterung das Leben verändern können. 

Auch zahlreiche Persönlichkeiten, wie Ivica Kostelić, Maria Höfl-Riesch oder Renate Götschl kommen darin zu Wort, wie sie ihren persönlichen Flow erreichen. 

Drei Frauen stehen lächelnd nebeneinander in einem hellen Raum, umgeben von weiteren Menschen im Hintergrund.

Vera Russwurm, Ex-Schwimmerin Mirna Jukić und Ulrike Kriegler

Das Buch soll als Anleitung für alle, die sich selbst besser kennenlernen und dadurch über sich hinauswachsen möchten, dienen. 

Bei der Präsentation am Dienstag im Raiffeisenhaus Wien dabei: Schauspielerin Valerie Huber, Künstler FJ Baur, Kabarettistin Ulrike Kriegler und Schauspieler Martin Leutgeb

Mehr zum Thema

Psychologie
(kurier.at, LT)  | 

Kommentare