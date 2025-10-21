Wie Ex-Ski-Queen Lizz Görgl jetzt zu mentaler Stärke inspiriert

„Bei meinem Doppelsieg in Garmisch bei der Weltmeisterschaft habe ich mir selbst beim Skifahren zugeschaut – es war ein Zauber zu spüren, ich war definitiv im Flow“, so Ex-Profiskirennläuferin Lizz Görgl, die jetzt gemeinsam mit dem Mentalexperten Michael von Kunhardt das Buch „Die Magie des Flows“ geschrieben hat.

Es zeigt, wie mentale Stärke, innere Hingabe und Begeisterung das Leben verändern können. Auch zahlreiche Persönlichkeiten, wie Ivica Kostelić, Maria Höfl-Riesch oder Renate Götschl kommen darin zu Wort, wie sie ihren persönlichen Flow erreichen.

