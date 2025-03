Alf Poier eskaliert bei Kunstaktion: Gegen politische Korrektheit und Wokeness

In die Wiener Galerie Kaiblinger hat Kabarettist und Künstler Alf Poier jetzt zu einer radikaldadaistischen Performance geladen.

Zuerst betrat er mit Maske und schwarzem Umhang den Raum, entledigte sich seiner Verkleidung und stieg in eine Muschelschale. "Hiermit rufe ich offiziell das posthumoristische Zeitalter aus - der Witz ist tot! Die politische Korrektheit und die Wokeness haben ihn getötet!"

Schlussendlich überschüttete er sich mit schwarzer Farbe, um sich "selbst zu canceln". "Mich cancelt keiner mehr, das mach ich selber!", so Poier. "Ich pass mich nicht an, niemals!", rief er laut.

"Dem Freigeist und Kunstgenie Alf Poier brennt das Thema ,Cancel Culture' unter den Fingernägeln! Morgens beim Aufstehen rattert es bereits in seinem Kopf und abends kann er lange nicht einschlafen, so sehr beschäftigt und beunruhigt ihn dieses brisante Thema. Die zeitgenössischen Antworten darauf sind seine satirischen Bilder und Objekte, die wir ausstellen und sind im neuen Buch ,Alf Poier – bunt geschwärztes Bilderbuch' zu finden", so Galerist Siegfried Kaiblinger.

"Die politische Korrektheit darf nicht zum Klimakleber der Kunst werden", meinte Poier dazu.