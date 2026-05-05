Muttertag steht an: Das denkt Adele Neuhauser darüber

Die Schauspielerin Adele Neuhauser kann dem Muttertag nur bedingt etwas abgewinnen. "Ich finde es traurig, wenn man das betonen muss", sagte die 67-Jährige. "Mütter sind generell tagtäglich gefordert und zu wenig geschätzt. Insofern ist dieser Tag vielleicht gar nicht so schlecht, um sich noch mal darauf zu besinnen, was Mütter eigentlich so leisten."

Sohn Julian lebt in Berlin

Sich selbst bezieht die Österreicherin da aber nicht mit ein: "Nein, nein, ich wurde geliebt und geehrt." Sie habe kein spezielles Ritual zum Muttertag mit ihrem Sohn, dem Jazzmusiker und Filmkomponist Julian Pajzs (39). "Wir sind auch sehr weit voneinander entfernt. Ich lebe in Wien und mein Sohn in Berlin. Ich befürchte, wir werden uns an dem Tag nicht sehen können."