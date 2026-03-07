6 Dinge, die Sie vielleicht noch nicht über Adele Neuhauser wussten
Bald heißt es Abschied nehmen von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, die als Moritz Eisner und Bibi Fellner in zig Austro-"Tatorten" Verbrechern das Handwerk legten. Ihr letzter gemeinsamer Fall läuft Ende des Jahres.
- Geboren in Griechenland
Geboren wurde Adele Neuhauser 1959 in Athen. Ihre Familie übersiedelte nach Wien, als sie vier Jahre alt war. Ihre Jugend war alsbald dominiert von der Trennung der Eltern, nach der sie bei ihrem griechischen Vater blieb. Es folgten schwierige Jahre, die die Schauspielerin prägten, wie sie in ihrer 2017 veröffentlichten Autobiografie "Ich war mein größter Feind" mit ungeschminkter Offenheit bekannte. So unternahm sie bis zum 21. Lebensjahr mehrere Suizidversuche.
- Durchbruch in den 40ern
Das Schauspiel gab der jungen Adele früh Halt. Ihre Ausbildung absolvierte sie ab 1976 in der Wiener Schauspielschule Krauss, bevor es sie für lange Jahre nach Deutschland zog. Sie spielte dort in mittelgroßen Städten wie Münster, Essen oder Regensburg. Ihr großer Durchbruch in die Prominenz gelang Adele Neuhauser dann aber in einem anderen Medium: dem Fernsehen. Nach Auftritten in Serien wie dem "Polizeiruf 110" avancierte die Mittvierzigerin als Bäuerin Julie Zirbner im ORF-Format "Vier Frauen und ein Todesfall" zum Liebling der TV-Seher. Und blieb es seitdem auch.
- Karriere zweitrangig
Trotz des Erfolges sieht sich Adele Neuhauser nicht als Karrieremensch, wie sie einst in einem APA-Gespräch unterstrich: "Die Karriere ist wesentlich weniger wert, als zu sehen, wo ich stehe, dass ich ein guter Mensch bin. Und ich möchte ein guter Mensch sein. Das klingt so banal, aber das ist, was ich möchte."
- Fühlt verstorbene Angehörige um sich
Trotz des Tods von Mutter, Vater und Bruder innerhalb eines Jahres fühlt sich Schauspielerin Adele Neuhauser nicht allein gelassen. "Ich habe permanent das Gefühl, sie um mich zu spüren", sagte sie 2017 dem Magazin "Closer". "Meine verstorbenen Lieben sind da - sie umgeben mich." Neuhauser ergänzte damals: "Heute früh bin ich ins Bad gegangen, und plötzlich habe ich ganz sanft auf meinem Rücken eine Hand gespürt - ich musste sofort an meine Mutter denken." Neuhauser verlor zu jener Zeit erst ihren Vater, dann ihre Mutter und kurz darauf auch noch ihren Bruder. Dieser war an Leukämie erkrankt. Sie fungierte für ihn sogar noch vergeblich als Stammzellenspenderin.
- Listen-Fan
Neuhauser überlistete Lebenskrisen schon mit Pro-und-Contra-Listen. Eine solche Liste müsse dafür aber "ernsthaft und akribisch geführt" werden, sagte Neuhauser 2012 dem Magazin "Focus". "Gerade wenn ein Problem sehr komplex ist und fast unlösbar erscheint, muss man zu den ganz einfachen und klaren Fragen finden." Vor der Trennung von ihrem Mann nach 25 Jahren Ehe habe sie Listen angelegt, "hier pro und dort contra", sagte sie damals. "Ich habe auch meine Eltern befragt, meinen Sohn und meine Freunde. Irgendwann stand ich allein mit den Listen und mit der Entscheidung. Und habe gemerkt: Ich bin mein eigenes Korrektiv."
- Rauchstopp als Großmutter
Eine private neue "Rolle" veranlasste Neuhauser nach eigenen Angaben zufolge dazu, zur Nichtraucherin zu werden. "Ich war einen unangenehme Raucherin. Für mich selbst schon, weil das hatte nichts mehr mit Genuss zu tun. Es war nur noch pure Sucht," erzählte sie 2021 im KURIER-Talk "Herrlich Ehrlich". Als sie Oma wurde, habe sie überdacht, "was ich eigentlich treibe (...). Es war nur noch grauslich".
Im letzten Eisner-Fellner-Fall - für Krassnitzer ist es der 63., für Neuhauser der 39. - geht es übrigens um einen jungen Mann (Nikolai Baar-Baarenfels) auf Arbeitssuche, der anstelle des erhofften Jobs eine junge Frau (Lili Epply) findet und unerwartet zum Transporteur gestohlenen Geldes - mitsamt der Diebin - wird. Und unterwegs ist er ausgerechnet im Auto des frisch aus der Haft entlassenen Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz). Eine nicht absehbare Ereigniskette wird ausgelöst, die auch das Ermittlerduo erfasst, das dabei nicht nur die Geschehnisse, sondern auch die eigene Zukunft hinterfragt.
