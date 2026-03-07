6 Dinge, die Sie vielleicht noch nicht über Adele Neuhauser wussten

F ühlt verstorbene Angehörige um sich

Trotz des Tods von Mutter, Vater und Bruder innerhalb eines Jahres fühlt sich Schauspielerin Adele Neuhauser nicht allein gelassen. "Ich habe permanent das Gefühl, sie um mich zu spüren", sagte sie 2017 dem Magazin "Closer". "Meine verstorbenen Lieben sind da - sie umgeben mich." Neuhauser ergänzte damals: "Heute früh bin ich ins Bad gegangen, und plötzlich habe ich ganz sanft auf meinem Rücken eine Hand gespürt - ich musste sofort an meine Mutter denken." Neuhauser verlor zu jener Zeit erst ihren Vater, dann ihre Mutter und kurz darauf auch noch ihren Bruder. Dieser war an Leukämie erkrankt. Sie fungierte für ihn sogar noch vergeblich als Stammzellenspenderin.