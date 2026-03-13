Aaron Karl holte sich Musical-Tipps von Missy May

Aaron Karl und Missy May haben jetzt so einiges gemeinsam: 2024 wurde Missy zur "Dancing Stars"-Siegerin gekürt und 2025 konnte Aaron Karl die begehrte Sterntrophäe mit nach Hause nehmen. Und er macht jetzt auch Musical (spielt ab 27. März in "Girl from the North Country" im Stadttheater Gmunden) - in diesem Geschäft ist Missy May ja schon lange.

Jetzt kam Aaron Karl gemeinsam mit Tanzpartnerin Katya Mizera zu Missy Mays Stück "Go West" ins Wiener Metropol und meinte, dass er sich gerne ein paar Tipps zum Musical spielen abholen würde. Obwohl er gegenüber dem KURIER betonte: "Bei uns ist es ja kein 'happy peppy' Musical, sondern eher ein Theaterstück." Für Missy May war aber gleich klar: "Er braucht gar keine Tipps. Er kann sein Handwerk gut und sonst ist es nur wichtig, dass er sich auf das Publikum einlässt und den Menschen einen schönen Abend beschert."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wiener Metropol/René Brunhölzl Missy May, Aaron Karl und Katya Mizera

Ein paar Ratschläge gab's aber damals bei "Dancing Stars". "In der ersten Sendung bin ich ja in der Jury gesessen und war nur deshalb so streng mit ihm, weil ich das Potenzial gesehen habe. Ich habe ihn dann in den ersten Wochen einmal am Gang im ORF-Zentrum getroffen und ihm nochmal eindringlich gesagt, dass er sich gefälligst zusammenreißen soll", grinst Missy May. Das mag wohl auch daran gelegen haben, dass sie auf seinen Sieg gewettet hat. "Ich habe eine Flasche Champagner gewonnen."