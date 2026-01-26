103. Jägerball: Politik und Prominenz gaben sich ein Stelldichein

Unter der Patronanz des Bundeslandes Salzburg wurde Montagnacht die Wiener Hofburg beim 103. Jägerball zum Trachten-Spektakel. Und dabei wurde auch das Mozartjahr 2026 eingeläutet.

Der Einzug des Eröffnungskomitees erfolgt zum Einzugsmarsch aus dem "Zigeunerbaron", gefolgt vom Jungdamen- und Jungherrenkomitee mit einer Choreografie zu Mozarts "Rondo alla Turca". Und Stargeigerin Lidia Baich gab gemeinsam mit dem Orchester Steubl Werke von Wolfgang Amadeus Mozart zum Besten.