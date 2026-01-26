103. Jägerball: Politik und Prominenz gaben sich ein Stelldichein
Unter der Patronanz des Bundeslandes Salzburg wurde Montagnacht die Wiener Hofburg beim 103. Jägerball zum Trachten-Spektakel. Und dabei wurde auch das Mozartjahr 2026 eingeläutet.
Der Einzug des Eröffnungskomitees erfolgt zum Einzugsmarsch aus dem "Zigeunerbaron", gefolgt vom Jungdamen- und Jungherrenkomitee mit einer Choreografie zu Mozarts "Rondo alla Turca". Und Stargeigerin Lidia Baich gab gemeinsam mit dem Orchester Steubl Werke von Wolfgang Amadeus Mozart zum Besten.
"Traditionelles verknüpft mit Hochkultur. Wir tanzen heute in Mozarts Geburtstag hinein", freute sich "Grünes Kreuz"-Präsidentin Christa Kummer-Hofbauer. "Die ausgelassene Stimmung, die Menschen in Tracht und das besondere Flair, das ich als Präsidentin jedes Jahr mehr zu perfektionieren versuche", ist für sie das Schönste am Ball.
Die Gäste:
Jägerball 2026
Raiffeisen-General Michael Höllerer, Bundeskanzler Christian Stocker, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und NÖ-Landesjägermeister Christoph Metzker
Jägerball 2026
Dragqueen Tamara Mascara
Jägerball 2026
Model Kerstin Lechner und Unternehmer Kari Ochsner
Jägerball 2026
Bundeskanzler Christian Stocker mit seiner Frau Gerda
Jägerball 2026
Thomas Schäfer-Elmayer und Christine Zach
Jägerball 2026
Toni Faber mit Begleitung Natalie Nemec
Jägerball 2026
Ex-Ski-Ass Fritz Strobl mit Ehefrau Bettina
Jägerball 2026
Designerin Constanze Kurz mit Musiker Chris Steger
Jägerball 2026
Kristina Sprenger und Gerald Gerstbauer
Jägerball 2026
Minister Peter Hanke, Ex-Politikerin Elisabeth Köstinger und NÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf
Jägerball 2026
Claudia Reiterer mit Sohn Julian
Jägerball 2026
Stefan Kirchebner mit Ehefrau Manuela und Gabi und Josef Pröll
Jägerball 2026
Sigi Wolf und Ehefrau Andrea
Jägerball 2026
Künstlerin Lola Lindenbaum und KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl
Jägerball 2026
Johannes Hahn und Susanne Riess-Hahn
Auch Schauspielerin und Berndorf-Intendantin Kristina Sprenger ist immer gerne Gast. "Das Besondere ist, dass es so authentisch ist, dass es irrsinnig herzlich ist, sehr unkonventionell. Gegenüber anderen Bällen ist es sehr gemütlich für uns Frauen. Nicht so steife, große Robe, sondern gemütliches Dirndl mit feinem Schuhwerk, genieße ich sehr", sagte sie zum KURIER.
Unter den Gästen waren Bundeskanzler Christian Stocker, die Minister Klaudia Tanner und Peter Hanke, NÖ-Landesjägermeister Christoph Metzker, Raiffeisen-General Michael Höllerer, Ex-Skifahrer Fritz Strobl, KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl und Musiker Chris Steger, der den Ball zum ersten Mal besuchte.
Kommentare