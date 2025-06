100. Geburtstag von Elfriede Ott: Gernot Haas erinnert sich an die Schauspiel-Ikone

Die große Schauspiel-Doyenne Elfriede Ott (gest. 2019) hätte heute, Mittwoch, ihren 100. Geburtstag gefeiert. Nach ihrer Ausbildung startete sie ihre Karriere am Wiener Burgtheater und war auf zahlreichen Theaterbühnen des Landes zu Hause. Auch im TV war sie in der Serie "Die liebe Familie" oder im Film "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott" zu sehen.

Ihre große Leidenschaft galt jedoch auch der Ausbildung junger Schauspieltalente, was sie zuerst am Konservatorium der Stadt Wien tat und später dann in ihrer eigenen Schauspielschule. Diese hatte sie 2005 gemeinsam mit dem Schauspieler und Kabarettisten Gernot Haas gegründet, der sich im KURIER-Gespräch an sie zurückerinnert.

"Was sie ausgezeichnet hat, war, dass sie sehr liebevoll mit allen Menschen umgegangen ist. Egal, ob das die Ticketabreißerin oder der Bundespräsident war. Für sie waren alle immer gleich. Sie hatte immer ein offenes Herz, auch wenn sie selbst nicht immer fröhlich war, wie das ja bei vielen Schauspielern und Kabarettisten ist. Ich würde sie als großherzig bezeichnen."