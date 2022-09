Ausgeplaudert: Eine unerwartet unhöfliche Angewohnheit der Queen

Die frühere britische Premierministerin Theresa May hat sich an Queen Elizabeth II. als pflichtbewusste und bescheidene Frau erinnert, die sich gut selbst beschäftigen konnte. Einem ihrer Hobbys ging die verstorbene Königin sogar ungestört nach, wenn sie Besuch hatte - wobei sie ihre Gäste dann nicht selten links liegen ließ.

Queen ignorierte Gäste - um Patiencen zu legen

"Es gab Gelegenheiten, bei denen Gäste herumliefen, vielleicht miteinander plauderten, und die Queen ganz glücklich war, im gleichen Raum zu sitzen und [das Kartenspiel] Patience zu spielen", erinnerte sich May am Dienstag in einem Interview des Senders ITV.