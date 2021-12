Auftritte abgesagt: Hugh Jackman positiv auf Corona getestet

Der australische Hollywood-Star Hugh Jackman ("X-Men") hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der 53-Jährige am Dienstag auf Twitter mit. Er habe nur geringe Beschwerden, wie bei einer Erkältung mit Halsschmerzen, erzählte der Schauspieler und Sänger in einem kurzen Video, in dem er eine schwarze Schutzmaske trug. Sobald es ihm erlaubt sei, wolle er auf die New Yorker Broadway-Bühne zurückkehren.

Drei Mal geimpft: Hugh Jackman hat Corona

Erst Anfang Dezember hatte Hugh Jackman auf Instagram ein Bild von seiner Booster-Impfung veröffentlicht. Bereits im April rief er auf der Plattform dazu auf, sich impfen zu lassen. Nun hat er sich mit dem Coronavirus infiziert. Er sei gestern positiv auf Covid-19 getestet worden, erklärt Jackman in einem Video auf Twitter.