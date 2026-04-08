Heimliche Beziehung und erstes Baby unterwegs: Aubrey Plaza ist schwanger

Baby-News aus Hollywood: Schauspielerin Aubrey Plaza soll schwanger sein. Sie und ihr Partner Chris Abbott erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie ein Insider gegenüber dem People-Magazin verriet.

Aubrey Plaza und Chris Abbott " fühlen sich sehr gesegnet"

Die Geburt soll im Herbst stattfinden. "Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr", zitiert People eine Quelle aus dem Umfeld des Paares. "Sie fühlen sich sehr gesegnet."

Auch ein Sprecher von Plaza soll die freudige Nachricht gegenüber People bestätigt haben. Die Schauspielerin und Abbot haben sich bisher aber noch nicht zu der Schwangerschaft geäußert.