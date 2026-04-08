Heimliche Beziehung und erstes Baby unterwegs: Aubrey Plaza ist schwanger
Baby-News aus Hollywood: Schauspielerin Aubrey Plaza soll schwanger sein. Sie und ihr Partner Chris Abbott erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, wie ein Insider gegenüber dem People-Magazin verriet.
Aubrey Plaza und Chris Abbott "fühlen sich sehr gesegnet"
Die Geburt soll im Herbst stattfinden. "Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr", zitiert People eine Quelle aus dem Umfeld des Paares. "Sie fühlen sich sehr gesegnet."
Auch ein Sprecher von Plaza soll die freudige Nachricht gegenüber People bestätigt haben. Die Schauspielerin und Abbot haben sich bisher aber noch nicht zu der Schwangerschaft geäußert.
Heimliche Beziehung
Plaza war von 2021 bis zu seinem Tod im Jahr 2025 mit dem Regisseur Jeff Baena verheiratet. Chris Abbott, bekannt aus der Serie "Girls", war ab 2016 mit Olivia Cooke liiert. Ihre Beziehung war relativ kurzlebig.
Plaza und Abbott haben ihre Beziehung bisher nicht offiziell bekannt gegeben. Beruflich kennen sich die beiden aber schon länger. Sie traten 2020 gemeinsam in dem Film "Black Bear" sowie 2023 in der Off-Broadway-Wiederaufnahme von "Danny and the Deep Blue Sea" auf.
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