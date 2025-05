Durch ihren Vater wurden Halle und ihre Schwester Chloe für die Musik begeistert und begannen bereits in ihrer Jugend eigene Songtexte zu schreiben. Sie spielt zudem mehrere Musikinstrumente. Als Teenagerin wurde sie erstmals als Schauspielerin tätig. Unter anderem hatte sie 2006 eine kleine Rolle in "Noch einmal Ferien".

Nach weiteren Auftritten in Film- und Fernsehproduktionen erlangte Bailey erstmals mit der Rolle der Sky Forster, die sie von 2018 bis 2022 in der Jugend-Comedy-Serie "Grown-ish" spielte, größere Bekanntheit. 2023 gelang ihr in der Neuverfilmung des Disney-Klassikers "Arielle, die Meerjungfrau", in der sie die Hauptrolle der Arielle übernahm, der Durchbruch.