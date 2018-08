Aretha Franklin: Würdevoller Abschied von der Queen of Soul

Hochrangige Abschiedsfeier

Nach der öffentlichen Aufbahrung soll die Sängerin am Donnerstag in jene Baptistenkirche gebracht werden, in der Franklins Vater einst Pastor war. Zur Beisetzung am Freitag werden jede Menge Prominente, wie der frühere US-Präsident Bill Clinton, Bürgerrechtler Jesse Jackson, Steve Wonder, Jennifer Hudson und Chaka Khan erwartet. Franklin wird anschließend auf dem Woodlawn-Friedhof beerdigt, wo bereits ihr Vater, ihre drei Geschwister und ein Neffe beigesetzt wurden.