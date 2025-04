Annika Hoenig: "Warum ich zu meinem Mann noch einmal JA sagen wollte"

Eine eomotionale und auch finanzielle Herausforderung für das Paar: Ein Antrag zur Aufnahme in die gesetzliche Krankenkasse war abgelehnt worden, hatte Annika Hoenig vor einem knappen Jahr in der RTL-Sendung "stern TV am Sonntag" angegeben. Die Voraussetzungen seien nicht gegeben. Sie wisse nun nicht, wie es weitergehen solle, sagte sie damals.

Der Schauspieler war im Frühjahr vergangenen Jahres nach Angaben seiner Frau wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden und lag im künstlichen Koma. Anschließend war er an der Speiseröhre operiert worden.

Nach vorerst überstandener Notlage und zweiter Hochzeit erklärte Hoenig im RTL-Interview: "Wir haben vor sechs Jahren geheiratet. In guten, wie in schlechten Zeiten." In guten Zeiten könne jeder, so die 40-Jährige. "Aber in schlechten Zeiten die Hand nicht mehr loszulassen, das muss jeder erstmal für sich selbst beweisen in der Situation." Man habe nie aufgegeben. Der Schauspieler sagte dem Sender: "Liebe ist Liebe - und ich liebe diese Frau."

"Warum ich zu meinem Mann noch einmal JA sagen wollte", schildert Hoenig nun abermals auf Instagram. "In der Regel heiraten zwei Menschen während sie gesund und frei von jedweden Sorgen sind. Wo alles um einen herum leicht und unbeschwert scheint. Oder wie man gerne sagt: 'In guten Zeiten'. Doch kaum ziehen graue Wolken auf… halten nicht alle an ihrem Versprechen fest, auch in schlechten Zeiten füreinander da zu sein.

Ich wollte Heinz mit dem zweiten Ja-Wort symbolisieren, dass ich ihn auch jetzt, wo eben nicht alles in Ordnung ist, wo er (noch) krank und hilfebedürftig ist und wo es noch schwierige Aufgaben zu bewältigen gibt, jederzeit wieder heiraten würde. JA zu ihm. JA zu uns. JA zu einem gemeinsamen Leben. JA - in guten wie in schlechten Zeiten!", schreibt sie zu einem Schwarz-Weiß-Bild von der Trauung, auf dem beide weinend zu sehen sind.