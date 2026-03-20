Anna Kournikova und Enrique Iglesias: Geschlecht und Name ihres 4. Babys enthüllt
Anna Kournikova und Enrique Iglesias gehören zu den Promipaaren, die ihr Leben dem Rampenlicht fernhalten. Und so verwundert es auch nicht, dass man auf die Bekanntgabe des Namens ihres vierten Kindes warten musste.
Viertes Kind von Kournikova und Iglesias ist ein Bub
Am 17. Dezember wurden die ehemalige Profi-Tennis-Spielerin und der Sänger abermals Eltern. Drei Monate später verrieten sie, wie ihr Sprössling heißt und ob es ein Bub oder ein Mädchen ist.
Am Freitag (15. März) teilte Kournikova auf ihrem Instagram-Profil ein Foto, auf dem ihre drei älteren Kinder zusammen mit ihrem jüngsten Nachwuchs posieren. "Lucy+Nicolas+Mary+Romeo", schrieb sie dazu und versah das Posting mit mehreren Herzchen.
Demnach ist der jüngste Familienzuwachs ein Sohn und hört auf den Namen Romeo.
Im August berichtete das spanische Magazin Hola! zuerst über die erneute Schwangerschaft Kournikovas, offiziell bestätigt hatte das Paar diese jedoch nicht.
Doch Iglesias selbst deutete die freudigen Neuigkeiten dann doch an: Nach einem Auftritt in Mexiko erklärte er laut Hola! am Flughafen in Miami: "Es lastet eine Menge Verantwortung auf mir, aber ich bin glücklich und sehr aufgeregt."
Leben abseits des Hollywood-Glamours
2017 kamen die Zwillinge Lucy und Nicholas zur Welt, drei Jahre später wurde Tochter Mary geboren. Nur selten veröffentlicht Kournikova private Fotos aus ihrem Familienleben auf ihrem Instagram-Account. Dem Paar ist es wichtig, dass ihre Kinder abseits des Medien- und Promi-Trubels aufwachsen.
Kennengelernt haben sich Kournikova und Iglesias 2001 am Set seines Musikvideos "Escape". "Sie wusste, wie meine Welt aussah und andersherum. Dieses Verständnis hat uns sehr geholfen", so Iglesias 2023 gegenüber dem Magazin People.
Zuletzt sorgte Kournikova Anfang 2025 für Besorgnis bei ihren Fans, als Paparazzi-Bilder veröffentlicht wurden, die sie im Rollstuhl sitzend zeigen. Doch die Aufregung war (wie so oft) umsonst: "Es ist nichts Ernstes, nur eine kleine Fußverletzung", beruhigte Iglesias' Mutter Isabel Preysler im Gespräch mit Hola!. Es handelte sich nur um eine kleine, aber schmerzhafte Verstauchung, erklärte sie.
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