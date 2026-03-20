Anna Kournikova und Enrique Iglesias: Geschlecht und Name ihres 4. Babys enthüllt

Anna Kournikova und Enrique Iglesias gehören zu den Promipaaren, die ihr Leben dem Rampenlicht fernhalten. Und so verwundert es auch nicht, dass man auf die Bekanntgabe des Namens ihres vierten Kindes warten musste. Viertes Kind von Kournikova und Iglesias ist ein Bub Am 17. Dezember wurden die ehemalige Profi-Tennis-Spielerin und der Sänger abermals Eltern. Drei Monate später verrieten sie, wie ihr Sprössling heißt und ob es ein Bub oder ein Mädchen ist.

Am Freitag (15. März) teilte Kournikova auf ihrem Instagram-Profil ein Foto, auf dem ihre drei älteren Kinder zusammen mit ihrem jüngsten Nachwuchs posieren. "Lucy+Nicolas+Mary+Romeo", schrieb sie dazu und versah das Posting mit mehreren Herzchen. Demnach ist der jüngste Familienzuwachs ein Sohn und hört auf den Namen Romeo.