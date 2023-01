Anna Kendrick über emotionalen Missbrauch in früherer Partnerschaft

Die US-amerikanische Schauspielerin Anna Kendrick ("Pitch Perfect", "Table 19 - Liebe ist fehl am Platz") sprach im "Armchair Expert" von Schauspieler Dax Sheppard über die Kinderplanung mit einem Mann, mit dem sie in einer toxischen Beziehung lebte. Demnach habe sie mit ihm eine künstliche Befruchtung in Betracht gezogen.

Anna Kendrick spricht über toxischen Partner

"Ich war mit jemandem zusammen. Wir hatten Embryonen zusammen", so Kendrick. Irgendwann habe sie dann bemerkt, dass sich die Beziehung in eine unangenehme Richtung entwickelt. "Ich erinnere mich, dass ich (...) zu meinem Bruder gesagt habe (...): 'Ich lebe mit einem Fremden zusammen. Ich weiß nicht, was passiert.'"