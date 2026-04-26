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Überraschung! Angelo Kelly spielt jetzt in einer anderen Band

Bekannt wurde er als jüngstes Mitglied der "Kelly Family". Mittlerweile ist er Solokünstler, hat jetzt aber eine neue Aufgabe.
26.04.2026, 12:30

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Angelo Kelly

In den 1990er-Jahren wurde Angelo Kelly mit der Familien-Band "The Kelly Family" weltberühmt. Mittlerweile ist er aber als Solokünstler unterwegs. Er spielt zum Beispiel am 6. November in Dornbirn oder am 8. November in Graz.

Seine Fans hat er jetzt aber mit einer "geheimen Mission" neugierig gemacht.

Fesch im Smoking zeigte er sich auf einem Facebook-Bild.

Die Auflösung folgte prompt, er springt nämlich als Drummer bei einer anderen Band ein. Und zwar spielt er jetzt mit Helge Schneider!

"Ich habe Helge vor ca. 25 Jahren das erste Mal live gesehen und damals sagte ich zu mir selbst: "Irgendwann will ich die Drums bei ihm spielen", so Kelly dazu.

"Mittlerweile kennen wir uns ganz gut und vor Kurzem hat er mich dann gefragt, ob ich nicht für ein paar Konzerte als Drummer einspringen wollte. Da habe ich natürlich sofort zugesagt und gestern war es dann endlich soweit. Life is crazy."

Angelo Kelly darüber, wie er sich seinen Tod wünscht

Und auch Schneider ist von "Freunde, die helfen" begeistert, wie er via Facebook postete.

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