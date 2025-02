Ausgeplaudert: Angelina Jolies "Racheplan", Einfluss in Hollywood zu gewinnen

So zählt Salma Hayek inzwischen als Vertraute von Brad Pitts Ex-Gattin. Die beiden standen für den Film "The Eternals" gemeinsam vor der Kamera. Dabei verstanden sie sich so gut, dass Jolie Hayek später als Hauptdarstellerin für ihren neuen Film "Without Blood" engagierte.

"Salma ist sehr schlau, es würde mich nicht wundern, wenn sie Angelina sagen würde, sie solle mehr rausgehen, Kontakte knüpfen und Freunde finden", berichtet die Quelle. "Salma ist ein Mentortyp, sie hilft vielen von ihren Freunden. Sie kümmert sich wirklich. Und ich weiß, dass Angelina zu ihr aufschaut. Ich wette also, Salma ermutigt Angelina, ihre wärmere Seite zu zeigen."

Von ihrer Oscar-Flaute lässt sich Jolie jedenfalls nicht entmutigen, sondern feilt weiterhin an ihrer Karriere. "Sie sitzt nicht zu Hause und schmollt, sie ist da draußen, besucht jede Veranstaltung und zaubert ein Lächeln auf den Lippen, das ist sehr cool von ihr", so ein Insider. "Sie ist ein echter Profi."