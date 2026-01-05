Angelina Jolie verkauft 25-Millionen-Villa: Plan für neues Leben ab 2026 enthüllt

Bereits 2024 hatte Angelina Jolie bekannt gegeben, Hollywood in naher Zukunft den Rücken kehren wollen. 2024 erzählte die Schauspielerin dem Hollywood Reporter, dass sie lieber in einem Land wie Kambodscha leben würde, wo es mehr Privatsphäre gebe.

Angelina Jolie verkauft ihr Haus in Los Angeles

Ein Umzug sei aber erst möglich, wenn die Zwillinge Vivienne und Knox 18 Jahre alt werden, so Jolie damals, was am 12. Juli 2026 der Fall sein wird. Ihrem Ziel, umzuziehen, ist die sechsfache Mutter inzwischen einen Schritt näher gekommen.

Wie das Magazin People vor wenigen Tagen berichtete, hat Jolie ihre rund 25 Millionen US-Dollar teure Villa in Los Angeles verkauft. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wurde die historische Villa des ehemaligen berühmten Filmemachers Cecil B. DeMille auf dem Markt gelistet. Der Regisseur von "Die zehn Gebote" hatte in der Villa, die sich im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles befindet, rund vierzig Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1959 gelebt. 2017 wurde das Haus von Jolie gekauft.