Angelina Jolie verkauft 25-Millionen-Villa: Plan für neues Leben ab 2026 enthüllt
Bereits 2024 hatte Angelina Jolie bekannt gegeben, Hollywood in naher Zukunft den Rücken kehren wollen. 2024 erzählte die Schauspielerin dem Hollywood Reporter, dass sie lieber in einem Land wie Kambodscha leben würde, wo es mehr Privatsphäre gebe.
Angelina Jolie verkauft ihr Haus in Los Angeles
Ein Umzug sei aber erst möglich, wenn die Zwillinge Vivienne und Knox 18 Jahre alt werden, so Jolie damals, was am 12. Juli 2026 der Fall sein wird. Ihrem Ziel, umzuziehen, ist die sechsfache Mutter inzwischen einen Schritt näher gekommen.
Wie das Magazin People vor wenigen Tagen berichtete, hat Jolie ihre rund 25 Millionen US-Dollar teure Villa in Los Angeles verkauft. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres wurde die historische Villa des ehemaligen berühmten Filmemachers Cecil B. DeMille auf dem Markt gelistet. Der Regisseur von "Die zehn Gebote" hatte in der Villa, die sich im Stadtteil Los Feliz in Los Angeles befindet, rund vierzig Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1959 gelebt. 2017 wurde das Haus von Jolie gekauft.
Nun stellt sich die Frage, welche Pläne der Filmstar für seine Zukunft hat. Wie Insider gegenüber Page Six berichten, will Angelina Jolie Hollywood verlassen und eine neues Kapitel aufschlagen, vermutlich außerhalb der USA.
"Einzige Möglichkeit, Auszeit zu nehmen, ist, wegzugehen"
Ab 2026 werde die Ex-Frau von Brad Pitt ihre Zeit wohl zwischen New York, wo sie ihr Modelabel und ihre Boutique Atelier Jolie betreibt, und Europa aufteilen - "um mehr Privatsphäre zu genießen", wird eine namentlich nicht genannte Quelle zitiert. Auch in Kambodscha werde der Star künftig mehr Zeit verbringen. Das Land in Südostasien dient Jolie bereits seit Jahren als Zweitwohnsitz. Jolie besitzt auch die kambodschanische Staatsbürgerschaft.
"Sie kann dem ganzen Trubel nicht genug entfliehen", erzählt der mit Jolie befreundete Schauspieler und Produzent Jae Benjamin gegenüber Page Six. "Die einzige Möglichkeit, eine Auszeit zu nehmen, ist, wegzugehen."
"Sie wird eine Pause einlegen und abschalten – und sich nur noch Dingen widmen, die ihr wirklich am Herzen liegen. Sie ist eine wundervolle, talentierte und großzügige Frau", fügte Benjamin über die 50-Jährige hinzu.
