Trennung statt Traualtar: Raúl Richter und Vanessa Schmitt sagen Hochzeit ab

Der deutsche Schauspieler Raúl Richter und Influencerin Vanessa Schmitt haben sich getrennt. Eigentlich war geplant, im Sommer zu heiraten. Am 4. Jänner gab das aus der Show "Das Sommerhaus der Stars" bekannte Paar jedoch das Ende seiner Beziehung bekannt.

Richter und Schmitt: Trennung nach sieben Jahren

"Vanessa und ich haben uns nach 7 gemeinsamen wunderschönen Jahren getrennt", teilte Richter im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram mit. "Ihr könnt euch vorstellen, dass es aktuell nicht leicht für uns ist und bitten daher von Nachfragen abzusehen. Die genauen Gründe bleiben privat", fügte der 38-Jährige hinzu.

Davor hatte Richter bereits bekannt gegeben, dass die für diesen Sommer geplante Hochzeit letztes Jahr abgesagt wurde. "Es war für uns beide keine leichte Entscheidung", erklärte er. Auch Schmitt hat die Trennung inzwischen bestätigt.