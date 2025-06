Ikone und Aktivistin: Angelina Jolie wird 50

Am 4. Juni 1975 wurde Jolie in Hollywood geboren - Talent, Aussehen und Privileg waren ihr in die Wiege gelegt: Ihre Mutter war Schauspielerin Marcheline Bertrand (die Ähnlichkeit ist unverkennbar), der Vater Oscarpreisträger Jon Voight , die Taufpaten Jacqueline Bisset und Maximilian Schell – wie soll man da nicht Schauspielerin werden? Doch die junge Frau namens Angelina Jolie Voight wollte nie über ihren Vater definiert werden. Also ließ sie ihren Nachnamen einfach weg.

Die Karriere folgte jedoch nicht auf dem Fuße. Das Scheidungskind hatte psychische Probleme, verletzte sich selbst, hatte Essstörungen und Suizidgedanken. Der Durchbruch gelang ihr trotzdem - mit den Rollen zweier psychisch labiler Frauen. In "Gia" spielte Jolie 1998 das heroinsüchtige Model Gia Carangi , das mit 26 an Aids starb. Ein Jahr später war sie die soziopathische Lisa in "Durchgeknallt" – und bekam einen Oscar. Fortan konnte sich Jolie die Rollen aussuchen. Zuweilen griff sie daneben, doch das schadete ihrer Prominenz nicht.

Erfolge als Regisseurin

Die Beziehung mit Pitt hielt über zehn Jahre, doch 2016 reichte Jolie schließlich die Scheidung ein. Finalisiert wurde die Einigung des ehemaligen Hollywoodtraumpaares erst vor wenigen Monaten. Noch dazu schien sich Tochter Shiloh Jolie-Pitt im vergangenen Jahr von ihrem Vater abzuwenden: Mit ihrem 18. Geburtstag beantragte sie, seinen Namen künftig nicht mehr zu tragen.

Filmstar, Sexsymbol, Ehefrau, Mutter – das war's? Keineswegs. Jolie arbeitet auch als Regisseurin. Ihr Film "Unbroken" fand Respekt bei den Kritikern. Danach folgte mit "By the Sea", in dem Pitt und Jolie selbst ein Liebespaar spielen, ein Flop. In "First They Killed My Father" nimmt Jolie sich 2017 die Massaker der Roten Khmer in Kambodscha vor. Er wurde für den Golden Globe und den Britischen Filmpreis (Bafta) nominiert.

Als Schauspielerin wurde Jolie dagegen zuletzt in ihrer Rolle als Opernlegende Maria Callas gefeiert – Kritiker nannten es eine der stärksten Leistungen ihrer Karriere.