Angebote von Verlagen: Schreibt Brooklyn Beckham ein Enthüllungsbuch?

Dies impliziert wohl, dass hinter den Kulissen noch viel mehr vorgefallen sei. Laut der britischen Zeitung "The Sun" sollen darauf jetzt einige britische Verlage aufspringen und Brooklyn angeboten haben, ein Enthüllungsbuch zu schreiben.

Vor etwa einer Woche meldete sich der Sohn von David und Victoria Beckham , Brooklyn , via Instagram mit einer Menge an Vorwürfen gegen seine Eltern. Darin schreibt er, dass er nur "einige der gedruckten Lügen" erzählen wolle.

"Alle reißen sich darum. Diese Verlage haben keinerlei Loyalität gegenüber Victoria und David Beckham und sind bereit, zu zahlen, damit Brooklyn sich alles von der Seele schreiben kann. Vor allem angesichts seiner Bereitschaft, dauerhaft alle Verbindungen zu seinen Eltern abzubrechen. Er hat offensichtlich viel auf dem Herzen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Wahrheit zu Papier zu bringen“, soll ein Insider gegenüber der Zeitung gesagt haben.

Laut "The Sun" habe besonders der Verlag Penguin Random House großes Interesse an dem Projekt und bereits ein Angebot im siebenstelligen Bereich vorgelegt.

Brooklyn hat in seinem Instagram-Posting vor allem den Umgang seiner Familie mit seiner Ehefrau Nicola Peltz kritisiert. So habe Mama Victoria das frischgetraute Paar etwa um den ersten Tanz bei der Hochzeit gebracht. Stattdessen habe Victoria mit ihrem Sohn "unangemessen" getanzt.