Andrew Scott wollte nicht immer den Bösewicht spielen müssen

Man kennt und liebt ihn als den Bösen: Andrew Scott hat in der BBC-Serie " Sherlock" nicht nur der von Benedict Cumberbatch gespielten Titelfigur das Leben schwer gemacht, sondern auch James Bond in "Spectre" so einige schlaflose Nächte bereitet. Nach seinem Durchbruch fiel es dem Briten allerdings schwer, das Schurken-Image abzulegen.

Vom "schönen Schurken" zum "heißen Priester"

Als "heißer Priester" konnte er in der zweiten Staffel von Pheobe Waller-Bridges "Fleabag" dann endlich das drehen, was er am liebsten mag: Romantische Komödie. "Einer der Gründe, warum Fleabag entstand, war, dass ich nach etwas suchte, das nicht bösartig ist", verriet Scott nun im Interview mit GQ. "Nach ' Sherlock' wurden mir viele Sub-Moriarty-Rollen angeboten. Ich habe in einem der Bond-Filme einen Bösewicht gespielt - ich dachte: 'Ja, ich möchte im Bond-Film sein!' - und das war eine wirklich gute Erfahrung. Aber ich denke nach einer Weile muss man sagen: 'Nein, das will ich nicht mehr.'"