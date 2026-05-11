Schlagerstar Andrea Berg textete Hit "Ja, ich will" um

Schlagersängerin Andrea Berg ("Du hast mich tausendmal belogen") feiert den Aufstieg eines schwäbischen Fußballvereins in die 3. Liga mit einer besonderen Geste: Für ihren "Hausverein" SG Sonnenhof Großaspach in Baden-Württemberg hat sie ihren Song "Ja, ich will" aus dem Jahr 2017 neu aufgenommen – als "Dorfclub-Version".

Auf Instagram postete sie einen Textausschnitt, in dem es unter anderem heißt: "Ja, ich will, mit dem Dorfclub durch ganz Deutschland reisen. Ja, ich will, 3. Liga wie in alten Zeiten."