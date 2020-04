An Sharon Osbourne ist fast nichts mehr echt - aber sie steht auch dazu

Aber ansonsten hat sie so ziemlich alles an sich machen lassen, wie die Ehefrau und Managerin von Ozzy Osbourne immer wieder freimütig zugibt. "Wenn Sie mit Ihrem Aussehen nicht zufrieden sind und das Geld haben, ändern Sie es! Was soll da schon dabei sein?", meinte sie jetzt im Interview mit dem Magazin "Watch".

"Solange du nicht so aussiehst, als hättest du an etwas gesaugt, um deine Lippen riesig zu machen, ist daran nichts auszusetzen", lachte sie.