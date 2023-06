Amy Schumer nimmt Hilaria Baldwin wegen gefälschter Herkunft aufs Korn

"Niemand in ihrem Leben kommt aus Spanien"

Schumer bot Angriffsfläche, dass Baldwin sich vor einigen Jahren gezwungen sah, über ihren Geburtsort zu spechen, nachdem ihr im Netz vorgehalten wurde, sie würde sich fälschlicherweise als Spanierin darstellen und ihren Akzent fälschen. "Ich wurde in Boston geboren und bin mit meiner Familie zwischen Massachusetts und Spanien aufgewachsen. Meine Eltern und Geschwister leben in Spanien und ich habe mich entschieden, hier in den USA zu leben. Wir feiern beide Kulturen in unserem Haus - Alec und ich ziehen unsere Kinder zweisprachig auf, so wie ich aufgewachsen bin. Das ist mir sehr wichtig. Ich verstehe, dass meine Geschichte etwas anders ist, aber es ist meine und ich bin sehr stolz darauf", so Baldwin 2020.

Hilaria sei "in keiner Weise Spanierin", so Schumer nun laut dem Promiportal Page Six. Denn "ihre Eltern kommen nicht aus Spanien, niemand in ihrem Leben kommt aus Spanien". Obwohl Hilaria aus Massachusetts stamme, gebe sie ihren Kindern sehr "spanische Namen wie Jamón, Croqueta und Flamenco", scherzt die Komikerin.