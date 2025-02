Amy Schumer: An welchen zwei Tagen im Jahr sie mit Ehemann Chris intim wird

"Ja. Sieben Jahre. Wir hatten Sex. In der Tat", scherzte Schumer am Rande eines Events in New York City. Auf die Frage, ob Intimität nur einmal im Jahr vorkomme, antwortete sie People zufolge: "Und an Geburtstagen. Yeah."

Erst kürzlich witzelte Schumer darüber, dass ihr Sohn inzwischen lesen kann. "Fünf ist ein seltsames Alter", sagte die 43-Jährige in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon . "Mein Sohn kann jetzt lesen und es ist furchtbar." Zur Erklärung fügte sie augenzwinkernd hinzu: "Denn früher haben wir ihn einfach angelogen." Sie und ihr Ehemann hätten dem Jungen früher einfach irgendein Schild zeigen und behaupten können, dass dieses etwa das Klettern verbiete, schilderte Schumer. Inzwischen ließe sich der Junge in solchen Situationen hingegen nicht mehr zum Narren halten.

Über Amy Schumer

Es ist die Mischung aus Feminismus und Mainstream, die Amy Schumer zu einem der großen Namen im US-Comedy-Geschäft gemacht hat. Als Tochter von Geschäftsleuten - und übrigens auch als Großcousine des führenden demokratischen Politikers Chuck Schumer - wuchs sie zunächst in New Yorks Upper East Side auf. Nach einer schweren Erkrankung ihres Vaters zog es die Familie nach Long Island östlich der US-Metropole. Schumer hatte schon früh Spaß daran, Menschen zu unterhalten, galt in der Schule als Klassenclown und studierte Theater-

Den Durchbruch im US-Fernsehen schaffte sie schließlich 2007 in der NBC-Show "Last Comic Standing". Sie erhielt dort erstmals nationale Aufmerksamkeit für ihre Scharfzüngigkeit sowie die Witze und die Leichtigkeit, mit der sie über weiblichen Sex im prüden Amerika sprach - indem sie künstliche Geschlechterrollen ablehnt und umdreht. "Ich bin stolz darauf, dass ich eine Feministin bin", sagte Schumer in einer ihrer Sketche. "Deshalb veranstalte ich heute meinen eigenen Gangbang, um zu beweisen, dass Frauen keine Objekte sind. Schaut, Männer: Ihr dringt nicht in unsere Vaginas ein, wir verschlingen eure Penisse." Schumer bleibt dabei - für manche vielleicht zu herkömmlich - stets in den Grenzen der Comedy und erlöst ihr Publikum auch bei ernsten Themen recht schnell mit derben Lachern.