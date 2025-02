Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz: Keine Trennung, aber neue Form der Ehe

So wohnt Aglaia jetzt hauptsächlich in ihrer Wohnung in Graz, pendelt aber dennoch auch ins gemeinsame Heim nach München. Auch von einer Trennung möchte sie nicht sprechen. "Es ist eine Neuorientierung, ein neues Modell, das sehr spannend ist."

Wie Szyszkowitz jetzt der Bildzeitung erzählte, möchten die beiden aber dennoch nicht mehr so weitermachen wie bisher. "Wir möchten unsere Beziehung reflektieren und vielleicht in eine neue Form überführen, sodass wir nicht mehr das klassische Ehepaar bleiben, sondern jeder für sich mal eigene Schritte macht."

Einer der größten Einschnitte sei etwa, das Aufbrechen vorhandener Muster. "Ich bin jetzt damit konfrontiert, dass mich mir das Wochenende selbst organisieren muss und nicht, so wie es 32 Jahre selbstverständlich war, zum Beispiel im Februar mit meinem Mann am Samstag Skifahren zu gehen."

Auch den Grund für die Notwendigkeit einer Veränderung hat sie verraten. "Wir haben festgestellt, dass es starke Abhängigkeiten in unserer Ehe gibt, die sich über 32 Jahre aufgebaut haben und die wir aufbrechen wollen. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir aus diesen festgefahrenen Mustern, die man als langjähriges Ehepaar so hat, aussteigen möchten."

Stellt sich nur noch die Frage, was passiert, wenn einer der beiden, jemand Neuen kennenlernt. "Das wird man sehen. Momentan gibt es da nicht das Bedürfnis. Wir sind noch damit beschäftigt, unsere 32 Jahre Ehe zu reflektieren. Wir warten mal, was dieses Jahr in dieser neuen Lebensform so bringt."