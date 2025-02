Schauspielerin Kim Sae-ron mit 24 Jahren verstorben

Kim Sae-ron begann ihre Karriere als Kinderdarstellerin. Einem größeren Publikum wurde sie vor allem durch ihre Rolle im Film "Ein ganz neues Leben" aus dem Jahr 2009 bekannt. Kritiker und Kritikerinnen feierten sie bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes. Es folgten weitere Rollen, etwa im Action-Streifen "The Man from Nowhere" (2010), im Mystery-Thriller "The Neighbor" (2012) und im Drama "Dohee - Weglaufen kann jeder" (2014).

Verurteilung brachte Karriere zum Erliegen