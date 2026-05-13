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Moderatorin Amira Aly erwartet ihr drittes Kind

Sie hat bereits zwei Söhne mit dem Komiker Oliver Pocher.
13.05.2026, 19:43

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Amira Aly. Sie trägt ein goldenes Abendkleid.

Die Moderatorin Amira Aly (33) erwartet ein weiteres Kind. Der Vater sei ihr Lebensgefährte Christian Düren (35), berichtete die Bild-Zeitung am Mittwoch. 

"Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", sagte Aly der Zeitung. "Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten."

Oliver Pocher regt mit Aussagen über Kindeserziehung auf

Sie habe sich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, den Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfahre. "Umso schöner ist es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt", so Aly weiter. Aly hat bereits zwei Söhne. Vater ist der Komiker Oliver Pocher.

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