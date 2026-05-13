Moderatorin Amira Aly erwartet ihr drittes Kind

Die Moderatorin Amira Aly (33) erwartet ein weiteres Kind. Der Vater sei ihr Lebensgefährte Christian Düren (35), berichtete die Bild-Zeitung am Mittwoch.

"Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel", sagte Aly der Zeitung. "Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten."