Amandy Bynes: Schwangerschaft statt Trennung?

Nun die Überraschung: Die gelöschten Pärchenbilder sind wieder online - genauso wie die Fotos des Verlobungklunkers. Zudem brachte Michael die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln, indem er ein Ultraschallbild postete, das mit Bynes Namen beschriftet war. "Baby am Weg", kommentierte er das mittlerweile wieder entfernte Foto, wie US-Medien berichten.

Werden Bynes und Michael Eltern?

Bynes und Michael sollen sich während einer Entzugstherapie im vergangenen Jahr kennen und (kurz) lieben gelernt haben.

In den letzten Jahren hatte sich Bynes aufgrund psychischer Probleme weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Die US-Amerikanerin ("Hairspray", "Einfach zu haben") war in der Vergangenheit mehrfach durch seltsames Benehmen in der Öffentlichkeit aufgefallen. Sie wurde mehrere Wochen in einer psychiatrischen Klinik behandelt, auch Drogen spielten eine Rolle. Ein Richter übertrug ihrer Mutter gar zeitweise die Vormundschaft. "Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich bin durch ein tiefes Tal gegangen und habe es geschafft und überlebt. Es kann von hier nur aufwärts gehen", sagte sie dem US-Magazin Paper 2018.