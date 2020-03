Amanda Bynes löst nach drei Wochen Verlobung auf

Just am vergangenen Valentinstag verkündete US-Schauspielerin Amanda Bynes (33) auf Instagram, mit der "Liebe ihres Lebens" verlobt zu sein. Den Post, der ihren riesigen Verlobungsring zeigte, hat sie mittlerweile gelöscht - und auch die Beziehung zum einstigen Auserwählten Paul Michael dürfte mittlerweile Geschichte sein.

Die beiden sollen sich im Guten getrennt haben und nachwievor befreundet sein, berichtet Intouch. Paul Michael soll dem Promiportal die Trennung selbst bestätigt haben: "Es stimmt. Aber ich liebe sie. Sie ist meine beste Freundin", wird der 28-Jährige zitiert. Die beiden sollen sich während einer Entzugstherapie im vergangenen Jahr kennen und (kurz) lieben gelernt haben.

In den letzten Jahren hatte sich Bynes aufgrund psychischer Probleme weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit einigen Monaten postet sie jedoch immer wieder auf Instagram und Twitter, zeigte dort beispielsweise ihr neues Gesichtstattoo - ein Herz auf der Wange.

Die US-Amerikanerin ("Hairspray", "Einfach zu haben") war in der Vergangenheit mehrfach durch seltsames Benehmen in der Öffentlichkeit aufgefallen. Sie wurde mehrere Wochen in einer psychiatrischen Klinik behandelt, auch Drogen spielten eine Rolle. Ein Richter übertrug ihrer Mutter gar zeitweise die Vormundschaft. "Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich bin durch ein tiefes Tal gegangen und habe es geschafft und überlebt. Es kann von hier nur aufwärts gehen", sagte sie dem US-Magazin Paper 2018.