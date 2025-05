Altershirndruck: Ex-Frau von erkranktem Billy Joel bricht ihr Schweigen

"Es hat mich zum Lachen gebracht. Aber es hat mich auch an all die Freude erinnert, die du verbreitest, und an all die sensationellen Sing-Alongs, die du angeleitet hast", meinte sie zu dem Video. "Du verwandelst eine Arena voller Fremder in ein Wohnzimmer voller Freunde, während wir alle im Gleichklang mitschwingen. Ich bin sicher, ich spreche für alle, wenn ich sage: Pass gut auf dich auf, wir alle wollen dich wieder im gleißenden Rampenlicht sehen, du bist UNSER 'Piano Man'. Und wir haben immer Lust auf deine Melodien. Und wir alle hoffen, es geht dir gut! Wir lieben dich, die Kinder, ich und jede Menge volle Arenen!"