Hof gibt bekannt: Prinzessin Ingrid Alexandra kehrt Königshaus den Rücken

Was vielleicht überraschen mag: Prinzessin Ingrid Alexandra wird in Australien nicht etwa ein Luxus-Apartment bewohnen. "Die Prinzessin wird in einem Studentenwohnheim auf dem Universitätscampus leben", heißt es in der offiziellen Mitteilung.

Prinzessin Ingrid Alexandra wurde am 21. Jänner 2004 im Rikshospitalet in Oslo geboren und ist das erste gemeinsame Kind von Kronprinz Haakon und Mette-Marit.

Ihr Bruder, Prinz Sverre Magnus von Norwegen, wurde 2005 geboren. Die Prinzessin hat ferner einen Halbbruder, Marius Borg Høiby, aus einer vorherigen Beziehung von Mette-Marit. Letzterer hat sich bereits vor längerer Zeit entschieden, kein offizielles Mitglied der Königsfamilie zu sein.