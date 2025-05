"Alle waren stoned": Kokain trieb 80er-Kinderfilm "Popeye" mit Robin Williams an

Nein, Spinat war nicht das einizige Doping, welches das Filmprojekt antrieb. Laut Filmmogul Barry Diller war herrschte am Set des 80er-Jahre-Filmhits "Popeye" ein Kokainrausch.

Diller, der zehn Jahre lang Geschäftsführer des Studios Paramount Pictures war, erinnerte sich an die Dreharbeiten zu dem Kinofilm mit dem verstorbenen Schauspieler Robin Williams in der Hauptrolle und sagte über den vermeintlichen Drogenmissbrauch am Set: "Man konnte dem nicht entkommen."

"Popeye": Kokain in Filmdosen aus L.A. geschmuggelt

Gedreht wurde der Film mit Williams und Leinwand-Ikone Shelly Duvall auf Malta. "Filmdosen wurden täglich zum Entwickeln nach L.A. geschickt", zitiert das Promiportal Page Six Barry Diller. "Und wir fanden heraus, dass die Filmdosen tatsächlich dazu verwendet wurden, Kokain zum Set und zurück zu transportieren", so der Produzent. "Alle waren stoned."