Alexandra Maria Lara und Sam Riley: Haben uns angeguckt und es war um uns geschehen

Zum ersten Mal begegnet sei er Lara im Jahr 2006 in London in einem Probenraum, erzählte Riley der Bunten 2024. Die beiden standen gemeinsam für den Film "Control" (2007) über den Sänger der Band "Joy Division" vor der Kamera. "Sie war schlank, groß, elegant, nervös. Ich glaube, alle Jungs im Raum waren schockverliebt, wie ich. Aber ich war schneller und klüger. Ich bin aufgesprungen, um ihr Hallo zu sagen." Seine Frau finde er immer noch sehr anziehend, verriet er. Sie bewege sich wie eine Raubkatze.

Im August 2009 heirateten Alexandra Maria Lara und Sam Riley . An ihr Kennenlernen einige Jahre zuvor erinnert sich die Schauspielerin noch genau. "Wir haben uns beide angeguckt, noch bevor wir unsere Hände geschüttelt und unsere Namen gesagt haben, war es um uns geschehen. Tatsache. Vorher wusste ich nicht, dass es so etwas gibt", erzählte Lara dem Magazin Bunte. Auf eine Frage, ob es sich um Liebe auf den ersten Blick gehandelt habe, entgegnete sie: "Genau, mit Sam war sie plötzlich da. Das ist natürlich auch ein großes Glück – und alles andere als selbstverständlich. Hauptsache ist aber, dass man glücklich in einer Beziehung ist. Es macht einen stark in vielen unterschiedlichen Lebenslagen."

Auf die Frage, wie er es geschafft habe, so lange verheiratet zu sein, antwortete Riley damals: "Wie hat sie das geschafft, ist die Frage!" Im Zusammenleben könne er schwierig werden, gestand er. Seine Frau habe aber eine unendliche Geduld und Verständnis. "Ich liebe die Schauspielerei, da fühle ich mich in meiner Welt. Aber bevor ich einen Film beginne, werde ich sehr nervös und selbstbezogen." Sein ganzer Fokus liege auf der Arbeit. "Ich versuche dann, mich daran zu erinnern, dass ich auch Ehemann und Vater bin." Riley und Lara haben einen gemeinsamen Sohn und leben in Berlin.

Sie wurde vor allem mit ihrer Rolle als Hitlers Sekretärin in "Der Untergang" bekannt. Im Film "Rush" spielt sie die Frau von Rennfahrer-Legende Niki Lauda.