Das Kind soll im Oktober zur Welt kommen, wie Vlug zu einer Reihe an Fotos, die während eines Schwangerschaftsshootings entstanden, auf Instragram schreibt. Sie und Pullin hätten seit Jahren von einem Kind geträumt und vor seinem Unfall eine künstliche Befruchtung geplant. "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich es alleine in Angriff nehmen würde (...). Ich war mir in meinem ganzen Leben noch nie so sicher", so die werdende Mama.

Ein weiteres gemeinsames Foto mit Pullin kommentierte sie mit "Mum and Dad". Wie RTL.de berichtet, sollen Pullin nach seinem Tod Spermien entnommen und Vlug so mit ärztlicher Hilfe schwanger geworden sein.