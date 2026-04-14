Alec Baldwin plant nach schwierigen Jahren Karriere-Aus: "Will Haus nicht mehr verlassen"

Bei Dreharbeiten zu "Rust" im Oktober 2021 im US-Bundesstaat New Mexico wurde die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins tödlich verletzt , als sich ein Schuss aus einer Requisitenwaffe löste, die von Baldwin bedient wurde. Der Regisseur Joel Souza wurde bei dem Vorfall von dem Projektil an der Schulter getroffen und verletzt. Untersuchungen ergaben später, dass in dem Colt eine echte Kugel gesteckt hatte.

In den vier Jahren nach dem tragischen Vorfall hat sich der Hollywoodstar hauptsächlich dem Familienleben mit seiner Frau Hilaria und seinen sieben Kindern gewidmet. Im Hollywood Reporter-Podcast "Awards Chatter" sprach der 68-Jährige darüber, wie er seine Schauspielpause in Zukunft verlängern möchte. "Die Situation in New Mexico war für mich sehr schmerzhaft. Ich war deshalb viel zu Hause. Dreieinhalb Jahre lang war ich bei meinen Kindern", verriet Baldwin. "Ich habe kaum gearbeitet. Das ändert sich jetzt erst. Ich werde wieder viele Projekte angehen, aber ich war zu Hause und habe mich daran gewöhnt. Ich will mein Haus nicht mehr verlassen. Wirklich nicht. Ich will nicht mehr arbeiten", führte der Schauspieler weiter aus. "Wirklich nicht. Ich möchte in Pension gehen und bei meinen Kindern zu Hause bleiben."

Alec und Hilaria haben die Kinder Carmen (11), Rafael (9), Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo (4), Maria (3) und Ilaria (2). Mit seiner Ex-Frau Kim Basinger hat er außerdem die 30-jährige Tochter Ireland.