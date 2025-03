Adelsexperte enthüllt erstmals Kates Reaktion auf Trennung von William

Während die Welt einige Jahre auf ihre märchenhafte Hochzeit mit William warten musste, gab es laut Mirror übrigens einen entscheidenden Moment, der königlichen Experten klargemacht hat, dass Kate tatsächlich eines Tages Williams Frau sein würde.

Im Jahr 2006 wurden Kate und ihre Eltern eingeladen, an Williams Abschlussfeier in Sandhurst teilzunehmen. Die Journalistin Rebecca English behauptet, dass ihr an dem Tag im Dezember 2006 klar wurde, dass Kate die zukünftige Königin Großbritannien sein würde. "Wir hatten nicht damit gerechnet, dass Kate und ihre Familie auftauchen würden, und ich und eine Reihe von Fotografen und Journalisten standen alle zusammen auf einem Pressestand", erinnerte sich English in der Dokumentation "William & Kate: Too Good To Be". "Plötzlich sahen wir aus dem Augenwinkel, wie Kate und ihre Eltern nach vorne auf die Sitzplätze geführt wurden. Ich erinnere mich, dass ich mich an die Person neben mir wandte und sagte: 'Das ist alles, es ist beschlossene Sache. Diese Frau wird unsere zukünftige Königin zu sein.'"