Europas Adel trauert: Erzherzogin Estelle von Österreich überraschend verstorben

"Ihr Ehemann, Erzherzog Carl Christian, ihre Kinder, ihre Eltern und ihre Schwiegereltern geben mit tiefer Trauer bekannt, dass Erzherzogin Estelle von Österreich, geborene Lapra de Saint Romain, am Dienstag, den 4. März 2025, im 47. Lebensjahr zu Gott gerufen wurde", steht in der offiziellen Traueranzeige.

Erzherzogin Estelle von Österreich ist mit nur 46 Jahren Anfang März in Nizza verstorben. Die Frau von Carl Christian von Habsburg-Lothringen hinterlässt fünf Kindern, Zita (geb. 2008), Anezka (2010), Anna (2012) , Paola (2015) und Pier-Giorgio (4).

Am Dienstag wurde sie unter großer Anteilnahme beigesetzt und mit einem Requiem im Franziskanerkloster von Cimiez in Nizza verabschiedet.

Die gebürtige Französin Estelle Lapra de Saint Romain und der Erzherzog heirateten standesamtlich im April 2007 in Montigirod, die kirchliche Hochzeit folgte am 2. Juni in Voiron.

Laut "Hola" lebte die Familie zurückgezogen in Nizza an der Côte d’Azur.