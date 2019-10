7-Kilo-Bildband: Rihanna bringt Biografie auf den Markt

Die Foto-Biografie " Rihanna" erscheint am 24. Oktober 2019 und kostet 140 Euro. Wer etwas mehr Geld auf der Seite hat, kann sich übrigens die "Ultra Luxury Surpreme"-Edition gönnen - hier wird der passende Marmor-Tisch praktischerweise gleich mitgeliefert. Wer sich den "Stoner" (dt.: "Kiffer") - so heißt das Kunstobjekt der bildenen Künstler Haas Brothers - ins Wohnzimmer stellen möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Investition schlägt nämlich mit über 100.000 Euro zu Buche. Wer nun schon das gesparte Kleingeld zählt, muss enttäuscht werden - die Luxusversion von Rihannas Biografie ist leider bereits ausverkauft.