7 Flüge in 14 Tagen: Wie ernst nehmen Meghan und Harry Klimaschutz wirklich?

Nach den Invictus Games soll das Paar für einen gemeinsamen Kurzurlaub nach Portugal gejettet sein, bevor es zurück in die Vereinigten Staaten geflogen ist. Es wird angenommen, dass Harry und Meghan bis zum 20. September in Portugal blieben, bevor sie einen 1.300 Meilen langen Flug nach London und dann den Langstreckenflug zurück nach Kalifornien antraten.

Laut express.co.uk sollen die beiden insgesamt mehr als 18.000 Meilen mit dem Flieger zurückgelegt haben.

Meghan und Harry gelten als Klimaschützer

Meghan und Harry sind eigentlich zwei bekennende Klimaschützer. Im Gespräch mit der Vogue hat Prinz Harry sogar einmal erzählt, dass er uns seine Frau aufgrund seiner Bedenken hinsichtlich des Klimawandels nur zwei Kinder bekommen würden.

Jetzt hat der königliche Kommentator Richard Fitzwilliams das Ehepaar für die Vielfliegerei öffentlich attackiert, indem er Meghan und Harry Scheinheiligkeit in Bezug auf das Thema Klimaschutz vorwarf. "Wenn man über den Klimawandel predigt, wie es Harry und Meghan tun, sollte man, womöglich, das, was man predigt, in die Praxis umsetzen", zitiert der Express den Adels-Experten.