500 Kalorien am Tag: Tom Holland vergleicht "Cherry"-Rolle mit "Missbrauch"

Einer solchen Tortur würde er sich nicht noch einmal unterziehen wollen. Am Ende sei er sogar krank geworden.

"Und es hat meine Beziehung zum Essen komplett verändert. Ich denke, ich würde es sehr schwierig finden, eine Rolle zu finden, die diese Art von Missbrauch an meinem Körper wieder rechtfertigen würde", stellt er fest.

Vielbeschäftigter Shootingstar

2015 wurde bekannt, dass Tom Holland in der im Marvel Cinematic Universe angesiedelten Neuverfilmung von Spiderman die Figur des Peter Parker (alias Spiderman) spielen wird. Seinen ersten Auftritt in dieser Rolle hatte er bereits 2016 in "The First Avenger: Civil War". Schon damals wurde der Sohn eines Comedian und einer Fotografin für seine schauspielerische Leistung gelobt. Besonders aufgrund seines jugendlichen Alters und seiner eindrucksvollen Bewegungen, die Holland seiner Erfahrungen als Turner und Akrobat verdankt, zeigte man sich beeindruckt. Seitdem herrscht in Hollywood ein regelrechtes Griss um den 1996 in Kingston upon Thames, London, geborenen Schauspieler.

Noch dieses Jahr soll der neue Marvel-Film "Spiderman: No Way Home" erscheinen. Dieses Jahr wird Holland auch im Sci-Fi-Film "Chaos Walking" zu sehen sein, der sich derzeit in der Postproduktionsphase befindet. Im Kasten soll auch bereits der Abenteuerfilm "Unchartet" sein, in dem Holland ebenfalls in der Hauptrolle zu sehen sein wird und der 2022 in die Kinos kommen soll.