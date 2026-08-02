5 weniger bekannte Fakten über Schauspielstar Zendaya
Zendaya zählt aktuell zu den größten Namen Hollywoods, kein Weg führt an ihr vorbei. Die US-Schauspielerin ist in Christopher Nolans „Die Odyssee“, den „Spider-Man“-Filmen und auch in der Skandal-Serie „Euphoria“ zu sehen. Ihr Privatleben hält sie zum Großteil der Öffentlichkeit fern. Immer wieder macht die 29-Jährige dann aber doch kleine Ausnahmen und verrät das eine oder andere Detail:
Was Sie vielleicht noch nicht über Schauspiel-Star Zendaya wussten
- Künstlername
Die Schauspielerin heißt mit vollem Namen Zendaya Maree Stoermer Coleman.
Was Sie vielleicht noch nicht über Schauspiel-Star Zendaya wussten
- Sucht gesunden Abstand zu Social Media
Zendaya will ein gesundes Verhältnis zu sozialen Medien pflegen. „Ich versuche, Social Media nur für das zu nutzen, was meinen Beruf betrifft, und poste nicht jede Minute, was ich gegessen habe. Diese Art von Zuspruch interessiert mich nicht“, sagte sie 2021 im Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica. Auf Instagram hat sie mehr als 176 Millionen Follower und Followerinnen. „Das Risiko ist, den Sinn für die Realität zu verlieren und ich habe das Bedürfnis, mit dem in Kontakt zu bleiben, was mich umgibt“, sagte die Schauspielerin. Das wahre Glück liege in den menschlichen Kontakten.
Was Sie vielleicht noch nicht über Schauspiel-Star Zendaya wussten
- Sehnsucht nacht dem normalen Leben
Zendaya, die mit ihrem Spiderman-Co-Star Tom Holland verheiratet ist, sehnt sich manchmal nach einem Stück Normalität. „Ich würde einfach durchs Einkaufszentrum gehen“, sagte sie der dpa auf die Frage, was sie tun würde, wenn die Welt für einen Tag vergessen würde, dass sie eine berühmte Schauspielerin ist. „Ich vermisse das, einfach rumzugehen. Ich will gar nichts kaufen, ich möchte einfach nur durch die Mall schlendern und mir vielleicht ein paar Snacks gönnen.“
Was Sie vielleicht noch nicht über Schauspiel-Star Zendaya wussten
- Verlobung zu Weihnachten 2024
Zendaya und Holland hatten sich am Set von „Spider-Man: Homecoming“ kennengelernt. Es ist eines der beliebtesten Paare Hollywoods, schützt seine Privatsphäre jedoch streng. Die auf Prominews spezialisierte Website TMZ berichtete Anfang 2025, Holland habe Zendaya während der Weihnachtstage einen Antrag gemacht. Wenig später war die Schauspielerin bei den Golden Globes mit einem großen Diamantring gesehen worden.
Das Paar ist seit 2021 zusammen. Der britische Schauspieler sei „in einem sehr intimen Rahmen“ in einem der Häuser von Zendayas Familie in den USA auf die Knie gegangen. TMZ berichtete unter Berufung auf ihre Quellen von einem „romantischen und intimen“ Antrag. Demnach war die Familie nicht dabei, es sei „nur ein süßer Moment zwischen Tom und Zendaya“ gewesen.
Was Sie vielleicht noch nicht über Schauspiel-Star Zendaya wussten
- Karrierestart als Musikerin
Zendaya brachte als 16-Jährige ihr erstes Album heraus, hat sich in den letzten Jahren aber mehr der Schauspielerei gewidmet und stand nur noch selten als Sängerin auf der Bühne. 2023 überraschte sie ihre Fans doch mit einem Auftritt beim Coachella-Festival. Dort trat sie unangekündigt für ein Duett mit dem britischen Sänger und Songwriter Labrinth auf die Bühne. Vor jubelnden Fans präsentierten sie ihre Hit-Songs „I'm Tired“ und „All For Us“ aus der Teenager-Drama-Serie „Euphoria“.
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