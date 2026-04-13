"3 Engel für Charlie"-Star Lucy Liu erhielt falsche Krebsdiagnose

Schauspielerin Lucy Liu hat in den 1990er Jahren eigene Aussagen zufolge eine falsche Brustkrebsdiagnose erhalten. Damals hatte sie einen Knoten in der Brust entdeckt und sei zunächst entspannt mit der Situation umgegangen. "Ich habe mir darüber nicht wirklich viele Gedanken gemacht", so Liu im Gespräch mit dem US-People-Magazin. "Aber es war beängstigend, denn damals gab es weniger Informationen, da wir noch kein Internet hatten."

"Habe damals angefangen zu lernen, wie ich für mich eintreten kann"

Ihr Arzt habe "den Knoten irgendwie abgetastet und dann die Diagnose Krebs gestellt. Ohne weitere Untersuchungen oder Tests sei sie entlassen worden, schildert Liu. Stattdessen habe sie umgehend einen OP-Termin vereinbart. Der Knoten wurde bei dem Eingriff entfernt. Später erfuhr Liu, dass er gutartig war. Im People-Gepräch appelliert die Schaupielerin daran, als Patientin Informationen einzuholen. "Ich glaube, ich habe damals angefangen zu lernen, wie ich für mich selbst eintreten kann." Nach der überstürzten Diagnose sei ihr nicht in den Sinn gekommen, nachzufragen. "Obwohl meine Freundin gesagt hatte, ich solle eine zweite Meinung einholen, dachte ich irgendwie: 'Na ja, was bringt das schon? Der Arzt weiß doch, wovon er spricht.'"