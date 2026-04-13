"3 Engel für Charlie"-Star Lucy Liu erhielt falsche Krebsdiagnose
Schauspielerin Lucy Liu hat in den 1990er Jahren eigene Aussagen zufolge eine falsche Brustkrebsdiagnose erhalten. Damals hatte sie einen Knoten in der Brust entdeckt und sei zunächst entspannt mit der Situation umgegangen. "Ich habe mir darüber nicht wirklich viele Gedanken gemacht", so Liu im Gespräch mit dem US-People-Magazin. "Aber es war beängstigend, denn damals gab es weniger Informationen, da wir noch kein Internet hatten."
"Habe damals angefangen zu lernen, wie ich für mich eintreten kann"
Ihr Arzt habe "den Knoten irgendwie abgetastet und dann die Diagnose Krebs gestellt. Ohne weitere Untersuchungen oder Tests sei sie entlassen worden, schildert Liu. Stattdessen habe sie umgehend einen OP-Termin vereinbart. Der Knoten wurde bei dem Eingriff entfernt. Später erfuhr Liu, dass er gutartig war. Im People-Gepräch appelliert die Schaupielerin daran, als Patientin Informationen einzuholen. "Ich glaube, ich habe damals angefangen zu lernen, wie ich für mich selbst eintreten kann." Nach der überstürzten Diagnose sei ihr nicht in den Sinn gekommen, nachzufragen. "Obwohl meine Freundin gesagt hatte, ich solle eine zweite Meinung einholen, dachte ich irgendwie: 'Na ja, was bringt das schon? Der Arzt weiß doch, wovon er spricht.'"
Heute will Liu andere ermutigen, medizinische Entscheidungen aktiv mitzugestalten und Fragen zu stellen. Vorsorgeuntersuchungen könnten Leben retten: "Obwohl uns technologisch so viel zur Verfügung steht, lassen viele Menschen die Vorsorgeuntersuchungen nicht durchführen, weil sie nicht wissen wollen, ob etwas nicht in Ordnung ist, oder weil sie zu beschäftigt sind. … Egal, wie beschäftigt man ist, es ist lebensrettend, denn oft wird die Krankheit zu spät erkannt, und dann muss man im Grunde genommen hektisch versuchen, herauszufinden, welche Ressourcen einem zur Verfügung stehen."
Bekannt ist sie für ihre schlagkräftigen Auftritte in "3 Engel für Charlie" und "Kill Bill". Im Fernsehen spielte sie unter anderem in der Anwaltsserie "Ally McBeal", in der Krimireihe "Elementary" und in der Serie "Why Women Kill" mit.
Liu wurde in New York geboren und hat chinesische Wurzeln in Taiwan. Als sie 2019 auf Hollywoods "Walk of Fame" eine Sternenplakette mit ihrem Namen enthüllte, sagte sie in ihrer Dankesrede, ihre Eltern seien aus China eingewandert, sie sei in armen Verhältnissen aufgewachsen. In ihrer Schauspiel-Laufbahn habe sie viel Rassismus und Ablehnung erlebt, doch sie sei ihrer Leidenschaft gefolgt.
In ihrer über 30-jährigen Karriere hat Liu nicht nur für den Film gearbeitet, sondern auch als bildende Künstlerin. Zudem engagiert sie sich als UNICEF-Botschafterin für humanitäre Anliegen.
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